Licenziato il bilancio consuntivo, l’assessore Magugliani pensa alla Fase 2

Con largo anticipo rispetto all’attuale tendenza nazionale, la Giunta ha licenziato oggi il bilancio consuntivo 2019 che sarà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale in programma l’8 maggio.

In questi giorni di emergenza, oltre alla predisposizione degli atti necessari al consuntivo, il Sindaco Emanuele Antonelli e l’Assessore al Bilancio e Attrazione risorse Paola Magugliani, con gli uffici diretti dal Ragioniere Capo Maria Teresa Marino, si sono inoltre dedicati a studiare interventi a favore di cittadini e imprese, per essere pronti quando la “Fase 2” dell’emergenza sarà almeno chiarita nella tempistica e nella sostanza.

E’ evidente che, mentre molti provvedimenti annunciati con i decreti legge del Governo attendono di funzionare a pieno regime, sviluppando quegli effetti che tutti si aspettano, cioè sostenere le imprese e far ripartire la domanda, il Comune ha due compiti e obiettivi. Da un lato, favorire i propri cittadini con iniziative e provvedimenti che vadano nella direzione di aiutare chi si trova in difficoltà attivando tutte le risorse disponibili, come già fatto con la sospensione del pagamento delle rette dei nidi e delle materne comunali, con il blocco degli avvisi di accertamento fiscale, con la velocizzazione dei mandati di pagamento verso terzi, con l’apertura del conto corrente dedicato a donazioni per l’emergenza Covid detraibili per cittadini e imprese e come sta accadendo con i Buoni spesa la cui distribuzione inizierà già nei primi giorni della prossima settimana.

In questo senso, riveste una notevole importanza la decisione che assumerà il Governo sull’ormai famoso Fondo Crediti che permetterebbe al Comune di disporre di cifre importanti da mettere a Bilancio; non si tratta, come potrebbe apparire, di un gradito regalo, bensì di lasciare a disposizione del Comune cifre accantonate negli anni scorsi e derivanti dalla capacità dell’Amministrazione di gestire in modo corretto il bilancio stesso.

Allo stesso genere di obiettivi appartiene anche la rimodulazione dei mutui, con la sospensione per un anno della quota capitale delle rate dei finanziamenti che scadono nel corso del 2020. In questo modo il Comune potrà disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19.

Gli assessori e il sindaco spiegano che «si stanno mettendo in campo tutte le forze per raggiungere il miglior equilibrio, fermo restando che il Comune vanta comunque una possibilità di anticipazione di cassa anche dalla propria tesoreria. Sospendere il pagamento della Tari e valutare delle agevolazioni per le utenze non domestiche significherà inoltre alleviare il peso economico per quelle aziende che, faticosamente riprenderanno le attività a partire da Fase 2».

Dall’altro lato, sono in corso riunioni, naturalmente in teleconferenza, per monitorare giorno per giorno lo stato di entrate e uscite del Bilancio 2020. Sul punto, dicono il sindaco Antonelli e l’assessore Magugliani, «sarà un lavoro di squadra a decidere gli interventi che si dovranno operare per salvaguardare gli equilibri di bilancio, mettendo a disposizione anche delle opposizioni – che in questo periodo si sono attivate a fianco dell’amministrazione svolgendo il proprio compito puntualmente – tutti i dati prodromici alle scelte da effettuare».

«Partiamo da un punto di forza innegabile: siamo un Comune solido e virtuoso, sarà necessario certamente un grande impegno in termini di flessibilità e coordinamento, ma ne usciremo senza far mancare i servizi e soprattutto il sostegno a cittadini e imprese» conclude l’assessore.