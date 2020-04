“L’isola che non c’è ai tempi del Covid-19”: la storia scritta dagli alunni di Lonate

I piccoli alunni della 4 A di Lonate Pozzolo hanno preso un aereo e sono volati fino all’Isola che non c’è. Non fisicamente, certo, dato che sono tutti al sicuro nelle loro case; ci sono riusciti con l’immaginazione, grazie alla staffetta creativa.

«Ho ideato la staffetta creativa per ricreare lo spazio psicologico della classe protratto nel tempo», spiega Eleonora Francesca Crudele, l’insegnante dell’istituto “Carminati” di Lonate e ideatrice del gioco creativo, «perché, quando finisce la lezione sulla piattaforma online, è come se il legame con i bambini si interrompesse». Così la maestra Crudele ha scritto l’incipit della storia, che poi ogni studente ha completato: «La staffetta di scrittura non si esaurisce quando uno finisce di scrivere la sua parte, perché “passa il testimone” al compagno: si ritrovano il sincronismo e l’affiatamento che avevamo in classe e si conserva la sinergia che è difficile ottenere con la didattica a distanza».

Come sta andando l’e-learning?

«Stiamo avendo dei riscontri positivi e negativi, dato che si tratta di un nuovo modo di fare didattica, prima di tutto per noi insegnanti: grazie a piattaforme come Zoom o Webex siamo riusciti a coltivare la classe confrontandoci in tempo reale con i bambini, senza perdere la parte relazionale. La scuola, dopotutto, è relazione».

La staffetta è iniziata il 26 marzo ed è finita il 13 aprile. La storia viaggiava e acquistava forma e parole via mail: «Giorno dopo giorno, ciascuno si è impegnato a leggere i contributi precedenti dei compagni e a dare libero sfogo alla propria fantasia per elaborare, in modo coerente e creativo, un seguito alla storia. Questo è stato possibile grazie ai genitori, che hanno aiutato i bambini a ricevere e inviare le porzioni di storia tramite le mail». Questa complicità tra famiglie e scuola «ha portato avanti l’attività della classe», continua Crudele, che spiega anche che la dirigente del “Carminati” ha coordinato il lavoro con le altri classi.

«I protagonisti sono Matteo e Lucia, che, confinati in quarantena, costruiscono un aeroplano speciale e partono alla volta dell’Isola che non c’è, dove trovano uno scrigno contenente una pergamena con gli ingredienti per la realizzazione di un fantomatico antidoto per il Covid-19. In questa storia i bambini è come se avessero dato libero sfogo alle loro paure, ma anche alla loro speranza in un lieto fine per tutti noi. L’antidoto infatti, conclude Matteo, protagonista della storia, è alla portata di tutti: la fantasia».

La storia, una volta conclusa, è stata pubblicata sul sito della scuola (qui il link se volete leggerla) e i piccoli autori e le piccole autrici sono: Mattia Bonetti, Valentina Canziani, Asia Clidonio, Mirco Coccè, Federico Consonni, Francesco D’Onofrio, Lorenzo Dalla Longa, Manuel Faccincani, Rebecca Gorianz, Iosif Hretcamu, Manhanman Kamagate, Rayan Meftah, Safwan Meftah, Laurentiu Sajin, Andrea Toniolo, Giacomo Zannino, Aurora Zefi e Cecilia Zonca.