Lite in famiglia, arriva l’ambulanza e si scopre un sospetto caso Covid

Scoppia una lite in famiglia, arrivano. carabinieri e l’ambulanza e si scopre un sospetto caso Covid. I contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari, ma l’esito è questo.

È successo in uno dei vicoli della parte vecchia del paese di Ferno: urla e spintoni, intorno alle otto e mezza del mattino di venerdì. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti in vicolo Frasche, una ragazza nigeriana di 22 anni avrebbe urlato contro il marito, quest’ultimo – forse anche per difendersi da un contatto fisico – l’ha spintonata e la giovane è caduta a terra.

Insieme ai militari è arrivata anche l’ambulanza: la donna non ha riportato ferite (è stata classificata come “codice verde”) ma è risultata un sospetto caso di Covid-19, visto che da tre giorni ha 39 di febbre.

Ufficialmente a Ferno sono diciannove i casi Covid-19 registrati, con un’incidenza elevata in rapporto alla popolazione (un caso ogni 370 abitanti). Anche se, come in ogni luogo, il sospetto è che numerosi siano i casi di Coronavirus non conclamati: gli stessi medici di base raccontano l’impossibilità di verificare.