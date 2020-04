Lo sconosciuto benefattore cinese dona mascherine alla Polizia Locale di Gallarate

È arrivato quasi fulmineo e ha lasciato il suo dono senza farsi neppure avvicinare: generoso e anche molto discreto il cittadino cinese (probabilmente residente da tempo in città) che ha fornito quattro pacchi di mascherine alla Polizia Locale di Gallarate.

È successo nel primo pomeriggio di martedì 31 marzo, in piazza della stazione: gli agenti erano a pochi metri dall’auto di servizio parcheggiata e hanno appena fatto in tempo a vedere il signore cinese che posava i quattro pacchi di materiale. Si è allontanato senza dare spiegazioni: il senso del gesto era già nel gesto stesso.

Un dono gradito per gli agenti del comando di via Ferraris, che operano sulle strade per la sicurezza di tutti. Nelle settimane passate le mascherine e i guanti erano state forniti dalla Croce Rossa cittadina e (per le mascherine) anche dalla squadra di rugby Rosafanti, che aveva consegnato una dotazione corposa.

Ora il magazzino si arricchisce grazie alla generosità di un benefattore: perché cittadini di un luogo si diventa non per nascita, ma per amore per la propria comunità.