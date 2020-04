Lo preoccupazioni di un medico: “I pazienti Covid torneranno a casa ma non ci sono indicazioni precise”

Pubblichiamo la lettera di un medico di base che pone una serie di interrogativi sulla nuova fase che si apre con lo stabilizzarsi dei numeri della diffusione del contagio. Il problema sollevato, in particolare, riguarda la gestione dei pazienti Covid ancora positivi al virus dimessi dagli ospedali e l’esigenza di indicazioni chiare su come gestirli.

Egregio direttore,

I numeri dell’epidemia da COVID 19 sembrano stabilizzarsi, o quantomeno la sensazione nei presidi ospedalieri è che la pressione sui servizi di emergenza e urgenza stia lievemente calando e stiamo iniziando ad affrontare una fase differente di gestione della malattia.

Molti pazienti sono stati ricoverati, alcuni purtroppo sono deceduti, ma, grazie al cielo, molti sono sopravvissuti, e stanno affrontando le ultime giornate del ricovero prima della dimissione. Ci prepariamo perciò ad una fase molto veloce di incremento dei pazienti COVID che torneranno a casa. Alcuni di loro saranno guariti sia dal punto di vista clinico che microbiologico e potranno rientrare nelle loro famiglie senza obbligo di isolamento. Moltissimi però dei ricoverati, probabilmente perché la loro malattia è stata particolarmente acuta e ha comportato lo sviluppo di cariche virali importanti, risulteranno guariti dal punto di vista clinico ma sono e saranno ancora positivi al test per il coronavirus.

È estremamente importante che la gestione domiciliare di questi pazienti sia ben chiara, sia per i medici ospedalieri dimettenti, sia per gli operatori che che ad ogni titolo li riceveranno sul territorio. Tutti insieme saranno responsabili cella corretta gestione di un flusso di soggetti che potenzialmente potrebbe rappresentare una nuova fonte di contagio.

Ciascun attore dovrebbe conoscere bene le controparti sull’altro versante del crinale ospedale/territorio ed avere ben chiare quali siano le regole di comportamento. A tutt’oggi c’è grande preoccupazione sia sul lato ospedaliero sia su quello territoriale perché il vero ente coordinatore del processo: l’ATS, non ha fornito delle chiare linee guida per la gestione di questi pazienti. Sono state adottate alcune denominazioni mutuate probabilmente da indicazioni regionali facendo ampio ricorso ad acronimi, che in Regione Lombardia si sprecano spesso nascondendo il nulla, come per esempio le USCA (unità speciali di continuità assistenziale), che sono però a livello embrionale di costituzione e per il momento sembrano in procinto di costituzione solo per gli ambiti territoriali di Saronno e Busto Arsizio.

Per il resto, come spesso durante questi giorni, le regole di comportamento vengono modificate nell’arco di 24 ore senza alcun preavviso.

Ciò che non è emerso però, come già detto sopra, è che sempre più pazienti stanno per essere dimessi dalle U.O. dei presidi ospedalieri provinciali e molti saranno ancora positivi al test per il coronavirus. È urgente che questi pazienti vengano presi in carico in modo corretto e sicuro sia per gli operatori che per la comunità tutta. Il prezzo potrebbe essere la ripartenza di questa terribile fase espansiva del contagio che così tante vite ha falciato dai nostri paesi.

Solo per fare un esempio: è di stamane l’indicazione che i pazienti dimessi guariti ma positivi non saranno contattati direttamente dall’ATS o da chi preposto per il follow up ma dovranno direttamente chiamare un numero telefonico (a cui probabilmente come al numero dedicato ai medici di medicina generale non risponderà nessuno) e dovranno presentarsi agli ambulatori ATS per l’esecuzione del tampone. Ora, un paziente in quarantena che si sposti dal proprio domicilio in questi giorni, pone a rischio la collettività e infatti incorre in un reato penale. Fatto del quale l’ATS non sembra essere a conoscenza.

Mai come in questi giorni, che per noi medici sono di vera guerra, noi soldati abbiamo bisogno di ufficiali che diano delle istruzioni su come muovere i vari reparti e coordinare le varie divisioni, perché l’esercito messo in campo non cada in un caos ingovernabile che porterebbe alla disfatta. Purtroppo la sensazione è che pochi ufficiali, sia nelle ASST, sia ancor più in ATS abbiano il coraggio di assumersi le proprie responsabilità.

Lettera firmata