Lo spazio che vorrei oggi. Una challange di architettura racconta il vostro luogo ideale

Quale sarebbe il tuo spazio ideale? Quale luogo avresti scelto se avessi saputo di dover trascorrere settimane chiuso in casa?

Da queste domande parte la challenge di architettura su Instagram di tre ragazze Giulia Santini di Jerago con Orago, Erica Zanella di Besnate e Maria Romana Vicari di Rimini che hanno studiato architettura e comunicaizone.

Lo spazio domestico in questi giorni viene invaso dal mondo esterno e a seconda delle ore della giornata, i salotti di casa si trasformano in sale riunioni, uffici, palestre di allenamento, le cucine in aree giochi per bambini ed i bagni in sale da ballo. Lo spazio in cui si vive diventa adattabile, flessibile e reversibile a seconda delle necessità.

Ma se avessimo saputo prima dell’isolamento forzato e avessimo potuto scegliere probabilmente molti di noi avrebbero voluto chiudere il mare in una stanza o spostare il letto sulla cima di una montagna.

Maggiori informazioni si trovano sul sito. Chiunque voglia partecipare può inviare un una foto, un video, un progetto” sul tema “lo spazio che vorrei oggi” alla mail quarantinearchichallenge@gmail.com o direttamente sul profilo instagram @ quarantine_archichallenge per realizzare una grande mostra virtuale sui nostri luoghi ideali.