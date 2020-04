Lo spettacolo della natura va in scena fuori dalla finestra

Osservare la natura e incontrare tante specie di piante e animali diverse è possibile anche affacciati dalle finestre di casa. Cluster Italia, WWF Italia, WWF YOUng e il centro di ricerche Cesab hanno dato vita a “Natura dalla finestra CNC2020”. L’iniziativa è nata come evoluzione della City Nature Challenge: una sfida amichevole che ha coinvolto migliaia di persone in tutto il mondo, e che propone di documentare la biodiversità attraverso le foto delle specie che abitano le città.

Molti appassionati hanno raccolto immagini di flora e fauna, come insetti, uccelli e piante selvatiche, ma anche suoni e versi di animali. Uno spettacolo osservato semplicemente affacciati dalle proprie abitazioni e poi condiviso sulle app Natusfera o iNaturalist.

Dal 24 al 30 aprile, il progetto coordinato dal WWF ha ricevuto oltre 1.200 segnalazioni e gli utenti hanno individuato più di 500 specie diverse, che si possono osservare a questo link. Tra queste, spiccano specie comuni come merli e cinciallegre, ma anche specie molto più difficili da avvistare come il luì piccolo e il falco di palude. L’identificazione delle specie andrà avanti fino al 3 maggio.

Attraverso questa iniziativa, e per tutte le settimane in cui la campagna “Natura dalla Finestra” rimarrà attiva, ognuno potrà contribuire a mappare la biodiversità italiana direttamente da casa sua. Ogni giorno, poi, attraverso articoli, interviste, video, si potranno approfondire i temi di scienza, natura e biodiversità attraverso la pagina web del WWF e la pagina Facebook di “Cluster italia – City nature challenge”.

Ogni scatto della natura può diventare una storia che vale la pena condividere. Chiunque ha scattato dal suo balcone o dalla sua finestra una bella foto di un animale o di una pianta può visitare il sito del WWF a questo link e trovare tutte le indicazioni necessarie per partecipare all’iniziativa. Gli scatti più belli saranno ripostati sui canali del WWF e saranno protagoniste della mostra fotografica online che sarà allestita in occasione dell’evento nazionale “Urban Nature 2020 – La Festa della Natura in città”, che si terrà domenica 4 Ottobre 2020.