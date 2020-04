In Lombardia oltre 11mila morti. Nel Varesotto ci sono 71 contagiati in più

È di 71 casi ufficiali in più il conteggio aggiornate dei contagiati da Covid-19 in provincia di Varese nella giornata di mercoledì 15 aprile. I dati arrivano dalla Regione Lombardia che oggi ha affidato all’assessore al bilancio Davide Caparini e a un membro dell’unità di crisi, Danilo Cereda, l’aggiornamento quotidiano solitamente affidato all’assessore Giulio Gallera (spesso accompagnato, in passato, dal presidente Attilio Fontana).

Il totale dei malati nel Varesotto sale dunque a quota 1.884; nell’incremento giornaliero il nostro territorio è terzo per numero di nuovi casi dietro a Milano (+324, di cui 144 in città) e a Brescia (+94), pressoché alla pari con Pavia dove il dato parla di 70 tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore.

In Lombardia il totale dei contagiati è ora di 62.153 con un incremento di 827 casi; i decessi contano purtroppo nuove 235 unità che portano la nostra regione oltre la soglia degli 11mila morti (11.142 per la precisione) dall’inizio dell’epidemia. Una parziale buona notizia arriva invece dai reparti di terapia intensiva, dove prosegue il calo costante – seppure limitato – dei pazienti ricoverati: oggi sono 1.073, quarantotto in meno rispetto al dato precedente. La Regione ha inoltre spiegato di aver effettuato 7.098 tamponi portando il totale di questi interventi a 221.700.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono: 62.153 (+827)

ieri: 61.326 (+1.012)

l’altro ieri: 60.314 (+1.262)

– i decessi: 11.142 (+235)

ieri: 11.142 (+241)

l’altro ieri: 10.901 (+280)

– in terapia intensiva: 1.073 (-48)

ieri: 1.122 (-21)

l’altro ieri: 1.243 (-33)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 12.043 (-34)

ieri: 12.077 (+49)

l’altro ieri: 12.028 (+59)

– i tamponi effettuati: 221.698 (+7098)

ieri: 214.870 (+3.778)

l’altro ieri: 211.092 (+5.260)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

VARESE: 1.884 (+71)

ieri: 1.813 (+102)

l’altro ieri: 1.711 (+48)

BG: 10.472 (+46)

ieri: 10.426 (+35)

l’altro ieri: 10.391 (+82)

BS: 11.187 (+94)

ieri: 11.093 (+35)

l’altro ieri: 10.968 (+100)

CO: 2.154 (+48)

ieri: 2.106 (+91)

l’altro ieri: 2.015 (+91)

CR: 5.202 (+30)

ieri: 5.172 (+227)

l’altro ieri: 4.945 (+224)

LC: 1.982 (+12)

ieri: 1.970 (+59)

l’altro ieri: 1.911 (+30)

LO: 2.587 (+18)

ieri: 2.569 (+10)

l’altro ieri: 2.559 (+16)

MB: 3.878 (+57)

ieri: 3.821 (+101)

l’altro ieri: 3.720 (+81)

MI: 14.675 (+325) di cui Milano citta’ 6.058 (+144)

ieri: 14.350 (+189) di cui Milano citta’ 5.914 (+57)

l’altro ieri: 14.161 (+481) di cui Milano citta’ 5.857 (+296)

MN: 2.655 (+24)

ieri: 2.631 (+60)

l’altro ieri: 2.571 (+85)

PV: 3.316 (+70)

ieri: 3.246 (+53)

l’altro ieri: 3.193 (+60)

SO: 859 (+10)

ieri: 849 (+53)

l’altro ieri: 796 (+76)

Ulteriori 1.302 casi sono in corso di verifica.