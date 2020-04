L’opposizione sul pgt: “L’emergenza coronavirus ha stravolto i piani. Forse dovremmo pensare a cambiare”

«Sembra evidente a tutti che le elezioni amministrative non si terranno a maggio o giugno, ma verosimilmente in autunno. E dunque cosa farà la giunta? Manterrà la promessa di lasciare alla prossima amministrazione l’adozione del pgt o lo farà prima delle elezioni?». È l’interrogativo che si pone Alberto Barcaro, consigliere leghista che sfiderà Stefano Bellaria per la carica di sindaco di Somma Lombardo, nelle elezioni rimandate a data da destinarsi.

Nessuno ha ancora affrontato l’argomento; la realtà delle cose pone evidentemente la questione in secondo o terzo piano. Ma il rinvio delle elezioni amministrative fa sollevare dei dubbi alla minoranza sul piano di governo del territorio. Martedì 1 aprile Barcaro ha depositato una mozione per spostare i termini per la deposizione delle osservazioni dei cittadini riguardo alla variante al pgt: «Attualmente – dichiara Barcaro – sono stati sospesi diversi pagamenti e gli uffici comunali funzionano a ritmo ridotto. In un momento in cui i cittadini non possono uscire di casa se non per motivi di urgenza, ci sembrava una proposta di buon senso. Pare – aggiunge – che l’amministrazione sia concorde; speriamo».

Rimangono però delle questioni irrisolte: la maggioranza attuale, nell’ultimo consiglio comunale avvenuto in tempi pre-coronavirus, aveva dichiarato che avrebbe lasciato l’adozione della variante al pgt alla maggioranza uscita vincitrice dalle elezioni. «È ancora così?» si chiede Barcaro. «È loro diritto adottarla prima, sebbene avessero detto il contrario. Ma quello che mi chiedo è se il piano attuale possa valere ancora al termine dell’emergenza. È il caso di proseguire con quello che avevano in mente? Sappiamo che, quando riparte l’economia, riparte l’edilizia. È giusto ripartire dal centro storico; ma questo pgt è stato redatto in un periodo completamente diverso da quello che ci prospetta».

Barcaro si augura inoltre che venga convocato spesso il Consiglio comunale: «Abbiamo fatto l’ultima riunione, la capigruppo, il 10 marzo. Ci è stato comunicato che presto dovrebbe essere convocato un Consiglio per discutere della variazione di bilancio. Con l’amministrazione attuale – afferma il consigliere lanciando una frecciatina – siamo abituati a leggere le comunicazioni da Facebook; ma finora non ci è stato comunicato niente».