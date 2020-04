Luino, riapre al pubblico la discarica

Il Comune di Luino informa che a decorrere da lunedì 6 aprile, sarà riaperto al pubblico il centro di raccolta di via Gorizia secondo i giorni e gli orari previsti dal calendario esclusi, in questo periodo e sino a nuova comunicazione, i giorni di sabato e domenica.

L’accesso al centro di raccolta sarà consentito a nr. 3 utenze contemporaneamente

attuando la modalità di distanziamento.

SI RACCOMANDA:

a) di utilizzare le strutture unicamente per quelle frazioni di rifiuto per le quali non è attivo il servizio di raccolta domiciliare;

b) di separare anticipatamente il materiale da conferire presso le proprie abitazioni per ridurre i tempi di permanenza presso i centri e favorire il conferimento delle altre utenze;

c) di recarsi ai centri di raccolta muniti di mascherine e guanti e di attenersi alle indicazioni generali ampliamente diffuse da parte di tutti i mezzi di comunicazione negli ultimi giorni per contrastare e contenere il diffondersi del virus;

d) di compilare l’autocertificazione per le Forze dell’Ordine secondo il modello rilasciato con l’ultimo DPCM;

e) di recarsi ai centri di raccolta solo per effettiva ed inderogabile necessità di conferimento.

Il fatto che la struttura si aperta non presuppone in modo scontato che tutti vi possano accedere in quanto le ragioni dovranno essere sempre comprovate da motivi di necessità indifferibile.