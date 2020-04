L’uomo investito dal treno è un macchinista di 62 anni

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che è stata identificata la vittima dell’incidente ferroviario avvenuto ieri sera poco prima delle 22 a Bellinzona.

Si tratta di un 62enne macchinista svizzero, domiciliato nel Bellinzonese.

Ancora sconosciuti i motivi per cui l’uomo si trovava sui binari in località San Paolo, dove in cui è stato investito da un treno passeggeri che si dirigeva verso nord.