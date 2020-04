Lutto per la comunità di Besozzo, si è spento don Giovanni Ferrè

Si è spento all’età di 91 anni don Giovanni Ferrè, cappellano della casa di riposo Menotti Bassani di Laveno Mombello, già dolorosamente colpita in queste settimane sotto di lotta contro il contagio.

Il sacerdote, classe 1929, è stato parroco di Besozzo dal 1988 al 2005, quando si è trasferito nella residenza per anziani. In molti stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa di un uomo molto apprezzato e amato. Lo salutano gli Alpini di Gemonio e quelli di Seregno dove operò ancora giovane.