Il M5S lombardo: “Festeggiamo il 25 Aprile perché ci fa bene”

“Buon 25 Aprile! Proprio oggi che siamo chiamati a rinunciare a un pezzo della nostra libertà la storia ci insegna che la resistenza e l’unità di un popolo è in grado di sconfiggere ogni guerra. Un 25 Aprile senza scendere in piazza ma che ci impone di incarnare questa liberazione e perseguirla.

Oggi siamo idealmente in corteo a difendere i lavoratori che il Covid ha messo in ginocchio, omaggiamo medici ed infermieri che hanno salvato migliaia di vite umane in questa emergenza, stringiamoci, idealmente, per tutelare i nostri nonni e bis nonni, una generazione che è il simbolo di questo 25 Aprile.

Ricordiamo le storie di chi la resistenza l’ha fatta o vissuta e molti sono proprio quegli anziani decimati dal Covid e dalla disumanità di alcune persone che per questo pagheranno il conto davanti alla giustizia umana e divina.

Questa non è mai retorica serve a ricordare per crescere, per migliorare e per non commettere gli stessi errori del passato, esattamente come oggi dobbiamo imparare da questa esperienza e costruire un mondo e una società nuovi.

Festeggiamo il 25 Aprile perché ci fa bene. Ora e sempre, Resistenza!”