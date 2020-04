Maccagno, “scudo“ assicurativo anti Covid-19 per i dipendenti comunali

Il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo spinge a ricercare ogni possibilità capace di dare sicurezza e stabilità ai dipendenti. Non fa eccezione un Comune, anzi.

Proprio per questo, recentemente la Giunta Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca ha deciso di stipulare una polizza sanitaria in caso di diagnosi di positività al Covid-19 per i dipendenti comunali. Si tratta di una iniziativa di Zurich, la Compagnia assicurativa che da qualche anno lavora a stretto contatto con l’Ente, coprendone i rischi tipici di una pubblica amministrazione.

Con il provvedimento assunto, sono stati coinvolti tutti i dipendenti comunali e i rispettivi nuclei familiari, intendendosi con questo il dipendente, il coniuge o convivente more uxorio, i figli fiscalmente a carico e no, purché tutti conviventi come da stato di famiglia.

Per l’anno di durata del contratto, la Compagnia riconoscerà all’assicurato – in caso di diagnosi di positività al Covid-19 successiva alla decorrenza della copertura assicurativa e conseguente ricovero presso una struttura ospedaliera –un’indennità pari a Euro 100 per ogni giorno di ricovero superiore al quinto, causato dall’infezione virale e per un massimo di ulteriori dieci giorni. Oltre a ciò, è prevista una indennità da convalescenza (corrisposta alla dimissione dalla struttura ospedaliera) pari a Euro 3.500, a seguito di ricoveri in terapia intensiva causati da Covid-19. Il Premio lordo annuo a carico del Comune, per ogni dipendente è pari a Euro 10, mentre il dipendente con il relativo nucleo familiare, è pari a Euro 20.

«Ci è parso un segno di grande rispetto verso i nostri dipendenti», dice il sindaco Fabio Passera.

«In questo momento particolare, abbiamo voluto essere vicino ai nostri collaboratori con un segno di riguardo e di ringraziamento per tutte le attività che stanno svolgendo in questo difficile periodo di emergenza epidemiologica».

«Inoltre» – chiosa infine il Sindaco – «il mio ringraziamento va a Gianni Gusella, titolare dell’agenzia Zurich di Milano che ci segue ormai da qualche anno. Non solo per la professionalità e la puntualità che in questi anni ha sempre dimostrato, ma anche per la concreta vicinanza che ha sempre di mostrato per il nostro paese, che – è bene ricordarlo – da sempre è anche il luogo dove passa gran parte delle sue vacanze e del suo tempo libero».