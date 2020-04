Macchinari in arrivo dalla Cina, la Svizzera produrrà nuove mascherine

La Svizzera produrrà nuove mascherine di protezione FFP2. Nella serata di ieri i macchinari di due linee di produzione sono giunte all’aeroporto di Zurigo con un volo della SWISS in provenienza da Shanghai. Nei giorni scorsi le due macchine sono state sottoposte a un collaudo presso lo stabilimento di produzione in Cina e in seguito trasportate su autocarri per oltre 1400 chilometri fino all’aeroporto di Shanghai.

Le attrezzature produttive saranno installate e messe in servizio presso la Flawa Consumer GmbH di Flawil nei prossimi giorni.

Quando funzioneranno a pieno regime, produrranno fino a 100 000 maschere al giorno. Le due macchine sono finanziate congiuntamente dalla Confederazione e dal Cantone di Zurigo.