Malnate, mozione di sfiducia all’assessore al bilancio. La maggioranza risponde compatta

Lunedì 6 aprile si è svolto il consiglio comunale di Malnate. Edizione straordinaria perché svolto in videoconferenza ma comunque denso di temi importanti.

La minoranza, al punto 5 dell’ordine del giorno, ha presentato una mozione di sfiducia all’assessore al bilancio, Nadia Cannito.

Questa è stata la risposta della maggioranza, che ha reagito compatta in difesa dell’assessore, in relazione a quanto accaduto al bilancio della Farmacia Comunale:

La città di Malnate sta fronteggiando la grave emergenza sanitaria in corso e che ha colpito in modo virulento, in particolare, la Lombardia. Il Sindaco, la Giunta, la struttura comunale insieme all’instancabile lavoro dei tanti volontari , stanno coordinando le numerose attività finalizzate a mettere in sicurezza la cittadinanza e ad alleviare le sofferenze di questo momento difficile.

Accanto a queste attività, il Comune prosegue con la sua attività amministrativa: i capigruppo di maggioranza ricordano come sia sempre più vicina la prossima importante scadenza di approvazione del bilancio comunale, un atto molto importante, perché permette al Comune di svolgere le attività, in particolare quelle di cui la cittadinanza in questo momento ha più bisogno. Ed è proprio in questo senso che accolgono con grande stupore la mozione di sfiducia protocollata da Lega e Fratelli di Italia con cui chiedono la sfiducia e le dimissioni dell’Assessore al bilancio di Malnate, Nadia Cannito. Le dichiarazioni dei capigruppo: “Siamo senza parole per la richiesta pervenuta di sfiducia nei confronti dell’Assessore Cannito, per ragioni di merito e di metodo. È doverosa innanzitutto una premessa: l’Assessore Cannito gode del pieno sostengo, stima e fiducia da parte di tutta la coalizione di maggioranza. Conosciamo bene il suo lavoro, costante e quotidiano, sugli importanti e delicati ambiti che le sono stati affidati dal Sindaco e la ringraziamo di questo”. Lo sconcerto dei consiglieri è legato a due ragioni. “Sulla vicenda contestata abbiamo già chiarito e la farmacia è intervenuta prontamente: a causa di un errore di sovrastima delle rimanenze di magazzino di fine anno, legata al software gestionale utilizzato, si è dovuto procedere a fare una correzione di alcune poste di bilancio, che non hanno in alcun modo intaccato l’operatività della farmacia che è un’azienda importante e con una clientela di fiducia, che vede nella stessa un punto di riferimento per tutto la città. È stato sostituito il software e l’azienda produttrice ha escluso un malfunzionamento dello stesso in una recente mail, il cui contenuto è stato comunicato alla minoranza il 27 marzo, dopo averne parlato anche nella precedente commissione bilancio. L’assessore ha affermato che saranno verificati altri profili di responsabilità, che possano chiarire meglio quanto accaduto. Non capiamo che cosa l’opposizione abbia da recriminare ancora se non far perdere tempo prezioso, che serve a dedicarsi alle attività concrete che interessano alla cittadinanza”.

I capigruppo infine concludono: “Siamo oltretutto sconcertati dal fatto che, in un momento in cui bisognerebbe rimanere uniti, la minoranza faccia un attacco così sconsiderato e privo di senso distogliendo energie e attenzioni preziose ai tanti ambiti di cui il Comune deve occuparsi.

Il Sindaco conclude affermando: “Colgo l’occasione per ringraziare l’Assessore Cannito, tutta la Giunta e i Consiglieri che con la consueta professionalità e abnegazione si dedicano all’attività amministrativa e di supporto a tutta la cittadinanza a maggior ragione in una fase così difficile per tutta la comunità “.