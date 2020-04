Malnate, inizia la distribuzione delle mascherine

Questa mattina, sabato 18 aprile, è iniziata a Malnate la distribuzione delle mascherine per venire incontro alle norme anti contagio.

Come già comunicato dall’amministrazione comunale e dal sindaco Irene Bellifemine, verranno distribuite circa 4000 mascherine – donate da Regione Lombardia -, 1 per nucleo famigliare. Un gesto per rendere più sicuri i cittadini malnatesi ma anche per far capire loro che l’emergenza non è finita e che è giusto che si esca una persona alla volta.

Si tratta di mascherine monouso che il Comune distribuisce gratuitamente.