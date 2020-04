“Mamma e papà mi mancate”. E la figlia lontana manda loro il panettiere con le brioches

Un dono particolare, capace di emozionare chi lo ha fatto e chi lo ha ricevuto, ma anche gli esecutori della sorpresa. Alla panetteria Dal Prestinee di Cairate, infatti, ieri è giunta una richiesta particolare: chi chiamava non voleva richiedere pane fresco o dolci per sé, ma ordinare la consegna a domicilio per i propri cari.

«Ho risposto al telefono e dall’altro lato della cornetta c’era una ragazza, che risiedeva in passato a Cairate e vive da anni a Busto Arsizio. La giovane mi ha chiesto di poter fare una sorpresa ai genitori e al fratello, che risiedono a Cairate e che lei non può vedere da oltre un mese» racconta Cinzia Juretic, proprietaria del negozio del centro, diventato celebre per la creazione della ‘Treccia di Manigunda’, il dolce che richiama le antiche tradizioni e la leggenda del fantasma del Monastero.

Una richiesta che ha lasciato di stucco la signora Cinzia: «È stato un gesto davvero dolce: un dono semplice, ma capace di regalare emozioni. E’ bastato poco: alcune brioche e dei dolci, che abbiamo confezionato e consegnato ai genitori includendo un biglietto da parte della figlia, che sottolineava come continui a pensare a loro, nonostante non li possa vedere a causa dell’allarme Coronavirus».

Una storia che strappa un sorriso, che racconta di una profonda nostalgia e di un dono poco costoso, ma dall’immenso valore simbolico: in questo momento difficile di lontananza dai propri affetti, basta davvero poco per sentirsi più vicini.