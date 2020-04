Marnate piange un’altra vittima per Coronavirus e festeggia la nascita di un bambino

Un momento di dolore e uno di gioia che si sommano: paradigma del periodo particolare che tutti stiamo vivendo, è quanto avvenuto ieri a Marnate.

Il sindaco Elisabetta Galli ha infatti annunciato un nuovo decesso in paese di una persona positiva al Coronavirus e, al contempo, la nascita di un bambino.

Queste le parole del Primo cittadino: “Carissimi, purtroppo anche la comunicazione di oggi è dipinta di scuro. Abbiamo avuto un altro decesso per Covid 19, ed un altro positivo si è aggiunto al nostro elenco. Il numero dei positivi è dunque ancora di 12 persone perché rispetto a ieri una non c’è più ed un’altra si è aggiunta. La storia della persona che oggi ci ha lasciato, nei cui dettagli non posso entrare per ovvie ragioni, è esempio di grande grinta e di coraggio: si tratta di uno dei primi casi positivi del nostro paese che ha resistito strenuamente per queste settimane anche se, purtroppo alla fine è stata sconfitta dalla malattia. La vicinanza di tutta la comunità giunga ai famigliari, attraverso le mie parole, con caloroso affetto nella certezza di non essere soli, ma parte di un paese che vive e soffre con loro, pronto a dare conforto morale e materiale”.

“L’episodio, connotato da tristezza infinita, non deve far abbattere tutti gli altri malati che, è notizia di oggi, lentamente ma progressivamente vanno verso una guarigione. Le due notizie sono solo apparentemente in contrasto tra di loro: rappresentano due lati della vita che quotidianamente ci troviamo ad affrontare, soprattutto in questo periodo di emergenza. La vita continua…e questa non è una frase fatta. La fiducia nel presente e per il futuro è rappresentata dal nuovo nato che oggi ha fatto la sua comparsa nel mondo e nel nostro paese”.

Un benvenuto e un addio, dunque, che stringono la comunità marnatese in un abbraccio solidale.