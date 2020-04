Mascherine e buoni spesa, l’amministrazione si mobilita

“In questi giorni difficili è necessario che ognuno di noi compia due gesti tra loro opposti: da una parte, chiudersi fisicamente al mondo, dall’altra spalancarsi emotivamente, sentirsi parte della comunità, diffondere energie positive, guardare con speranza al futuro”. Lo ha scritto il sindaco di Crosio della Valle Marco Bortolussi sulla pagina facebook del Comune (la trovate qui). L’amministrazione ha anche esposto un lenzuolo con un arcobaleno e il messaggio di buon augurio che sta circolando in questi mesi. In paese ad oggi, ufficialmente, ancora non si registrano casi di contagio.

Il Comune in queste settimane si è attivato per garantire un supporto ai cittadini.

Consegna a domicilio di pane, salumi, formaggi, farina, lievito, pasticceria: PANIFICIO CAFFETTERIA SILVIA & ROBERTO.

Prenotazioni al numero 0332-966049 dalle 6.00 alle 14.00

Consegna a domicilio di farmaci.

Croce Rossa Italiana – Servizio Pronto farmaco

Prenotazioni al numero 02-3883350 dalle 9.00 alle 19.00 – dal lunedì al venerdì. Destinatari del servizio:

– persone in possesso di prescrizione medica (o con codice NRE della ricetta)

– persone con oltre 65 anni;

– persone non autosufficienti;

– persone sottoposte alla quarantena o risultati positivi al virus COVID-19.

Per ulteriori esigenze, l’Amministrazione comunale ha attivato un numero dedicato che è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00 388-3694232

Buono spesa

L’Ordinanza della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 ha messo a disposizione dei Comuni somme per l’erogazione di buoni spesa per alimentari e generi di prima necessità a famiglie che versano in condizioni di bisogno.

La richiesta può essere effettuata telefonicamente al numero 388-3694232, oppure via e- mail all’indirizzo servizisociali@comune.crosiodellavalle.va.it indicando nome, cognome, indirizzo di residenza e recapito telefonico.

L’erogazione del buono spesa non è automatica. Le domande verranno valutate dai servizi sociali, basandosi su criteri omogenei, condivisi dai comuni facenti parte il Piano di Zona.

Distribuzione mascherine

L’Amministrazione comunale mette a disposizione, a titolo gratuito, mascherine chirurgiche a chi ne avesse necessità.

“Vista la difficoltà di approvvigionamento, per il momento verrà resa disponibile una sola mascherina per nucleo familiare, riservandoci di concederne in numero maggiore in caso di particolari condizioni di esigenza o gravità” – spiega l’amministrazione in un volantino distribuito in questi giorni alle famiglie -. La richiesta può essere effettuata telefonicamente al numero 388-3694232, oppure via e- mail all’indirizzo protezionecivilecrosio@gmail.com indicando nome, cognome e indirizzo di residenza. La consegna sarà effettuata a domicilio da volontari della Protezione Civile”.

Pagina Facebook del Comune

Qui la pagina Instagram