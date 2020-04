Mascherine made in Busto Arsizio in un paesino della Liguria

Le mascherine prodotte a Busto Arsizio iniziano a viaggiare per l’Italia e anche il comune di Stella (entroterra savonese), attraverso il gruppo Lega Valle Erro, ne ha potuto beneficiare grazie all’impegno di alcuni militanti, del gruppo di minoranza e di sindaco Matteo Camiciottoli, che ha dato avvio all’iniziativa sociale.

L’iniziativa – come riporta il quotidiano ligure IVG -è completamente auto finanziata e nasce dalla volontà di dare un contributo alla lotta alla diffusione del Covid 19. Le mascherine sono state prodotte da una ditta di Busto Arsizio che ha convertito la produzione da tessile a dispositivi di protezione individuali in conformità all’articolo 15 comma 3 del decreto “Cura Italia”.

Le mascherine saranno consegnate al comando della polizia municipale con l’obiettivo di distribuirle alla popolazione che purtroppo fa sempre più fatica a reperirle presso farmacie e negozi tradizionali.

«Come gruppo di minoranza ci siamo sentiti in dovere di contribuire come potevamo per aiutare il nostro territorio. Un sentito grazie va al sindaco Camiciottoli che ha permesso di reperire e di distribuire le mascherine» hanno commentato i promotori dell’iniziativa.