Mondadori offre migliaia di titoli gratuiti

L’auto-isolamento imposto dalla diffusione del coronavirus ha comportato uno stravolgimento delle nostre abitudini. Se le ore passate a casa possono spingerci a iniziare un nuovo libro, è anche vero che l’acquisto di nuovi titoli è diventato più complicato. Le librerie in Lombardia rimangono chiuse, ancora per diverse settimane.

Sono state tante però le iniziative per non lasciare a loro stessi i lettori. L’ultima, in ordine di tempo, è quella di Mondadori, che sul proprio sito offre quasi 38 mila libri scaricabili gratuitamente in formato ebook; un’occasione per scoprire nuovi autori.

La vendita dei libri cartacei comunque prosegue. Amazon, da pochi giorni, ha ricominciato a distribuire i beni non essenziali (quindi anche i libri) e a ridar loro spazio nei propri magazzini, pur lasciando la priorità ai prodotti essenziali. E le librerie del circuito Mondadori continuano a vendere, tramite la consegna a domicilio.