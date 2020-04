Una mostra mercato on line di quadri per sostenere l’ospedale del Ponte

L’artista varesino Marco Saporiti ha raccolto l’invito di Marco Rodari, noto come “Il Pimpa” e si è unito all’iniziativa di raccolta fondi per l’acquisto di due macchinari da destinare al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Filippo Del Ponte” di Varese, strumentazioni che permetteranno ai medici di monitorare lo stato di salute dei bambini senza un contatto diretto con le madri in gravidanza, soprattutto nei casi di accertata o sospetta infezione da Covid-19.

«In questa fase di emergenza ho sentito il bisogno di offrire il mio piccolo contributo – Ha spiegato Saporiti – L’unico modo che ho intravisto è stato quello di realizzare una mostra con opere inedite e proporle online. Credo che in questo momento di distanziamento sociale, arte e solidarietà possano trovare nella rete un naturale percorso attraverso cui dare vita ad una nuova consapevolezza sociale».

La mostra, ovviamente online, intitolata “A new vision“, presenta dodici opere inedite realizzate con tecnica mista su tela, che reinterpretano il paesaggio naturalistico in una visione contemporanea in cui l’elemento essenziale è stilizzato in un tratto leggero e delicato. Le informazioni sulla mostra sono visibili a questo link che dà in metodi per acquistare, o anche solo contribuire alla raccolta e rimanda alla mostra vera e propria, che è sul canale You Tube dell’artista.

Il ricavato della vendita sarà interamente destinato all’acquisto del materiale medico. Le opere hanno un prezzo simbolico di 150 euro. Da qualche settimana l’Associazione “Per far Sorridere il Cielo ” – Claun Il Pimpa Odv ha dato il via a questa iniziativa cui si sono unite altre realtà locali.

Marco Saporiti è un pittore che nasce come paesaggista ed evolve poi verso abilita’ e virtuosismo cromatico che sfociano nella realizzazione di opere figurative libere ed emotive. Oggi fa parte dell’Associazione Liberi Artisti della Provicnia di Varese (ALAPV)