Nas alla casa di riposo di Castellanza: zero contagi e zero rilievi

Il Comando Carabinieri per la tutela della Salute (NAS) di Milano ha effettuato un accesso nella mattinata di oggi all’interno della Casa di riposo Fondazione Moroni di Castellanza. Il controllo, che rientra tra quelli in atto nelle rsa lombarde per l’emergenza Coronavirus ha riguardato la documentazione, la struttura e gli adempimenti in merito all’emergenza sanitaria in corso.

«Fondazione Moroni conferma che oggi si è tenuta visita ispettiva igienico-sanitaria ed amministrativa dei NAS nell’ambito degli ordinari controlli in atto presso tutte le strutture sociosanitarie in relazione alla pandemia Covid. L’esito è stato favorevole e non sono stati sollevati rilievi sull’operato della struttura» – fa sapere la dirigenza della struttura che può vantare, per il momento, l’invidiabile record di zero contagi ufficiali.

La Fondazione comunica, inoltre, di aver già in precedenza avviato la campagna di screening su ospiti ed operatori, benché asintomatici, con l’esecuzione di tamponi, così come da indirizzi istituzionali.

Si è conclusa con esito positivo anche l’ispezione igienico sanitaria effettuata dai NAS lo scorso 4 aprile presso la faramcia comunale al fine di verificare il rispetto delle misure previste dal DPCM dell’11 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID 19.

Controllato il rispetto delle misure per l’accesso alla farmacia con modalità contingentate e il distanziamento clienti, l’uso di DPI e la messa a disposizione dei cittadini di prodotti per l’igienizzazione e disinfezione mani, oltre ad accertare il regolare acquisto e successiva vendita di mascherine.

«Ringraziamo il personale delle due realtà cittadine per il buon operato anche e soprattutto in queste situazioni di difficoltà – dice il Sindaco – dimostrando di continuare a garantire i migliori servizi e la qualità degli stessi alla cittadinanza».