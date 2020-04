Nasce NEAR: Negozianti, Artigiani, Esercenti, Produttori di Lonate Pozzolo

In queste ultime settimane di blocco da Coronavirus a Lonate Pozzolo si è tentato di allacciare un dialogo più stretto tra Amministrazione e gli esercenti, sia per rispondere in modo pronto ai dubbi e alle incertezze dettate dalle prescrizioni e dagli obblighi, sia per immaginare insieme, un gruppo unito per affrontare le nuove fasi della ripartenza.

«Visto anche il periodo di distanziamento sociale obbligato -spiega l’assessore Luca Perencin- il primo embrione è stato un gruppo WhatsApp che ha poi ingenerato un nome “NeAr” Negozianti e Artigiani, un logo, una pagina Facebook e un sito http://www.nearlonate.it»

La parola “near”, vicino, è la sintesi di Negozianti e Artigiani ma è anche la traduzione di “vicino” in Inglese, a significato del negozio di vicinato. Lo slogan, “da sempre vicino a te” a significare l’importanza di queste realtà, che da sempre animano e caratterizzano un paese, un quartiere o una città. Esercenti che, anche in questi momenti di limitazione degli spostamenti, hanno saputo dare il meglio, adattandosi alla nuova realtà, con consegne a domicilio, modifica di orari e comportamenti, pronti a reagire di fronte alle nuove difficoltà.

«Il gruppo è partito da poco e ancora molti mancano all’appello -continua Perencin-. Invitiamo quindi Negozianti, Artigiani, Esercenti e Produttori Lonatesi ad unirsi, contattandoci via mail a info@nearlonate.it o attraverso Facebook, alla pagina https://www.facebook.com/nearlonate.it/. I momenti più duri, come quelli che stiamo vivendo, rappresentano una sfida per tutti solo combattendo insieme potremo uscirne; con i nostri comportamenti responsabili sicuramente, ma con la collaborazione da parte di tutti; l’Amministrazione è al fianco dei cittadini e delle attività Lonatesi, e farà tutto il possibile per agevolare una ripresa, seppur difficile, del piccolo commercio, dell’artigianato e di tutte quelle attività che rappresentano il tessuto economico del nostro territorio. Uno strumento come questo gruppo rappresenta un punto di incontro e di inizio per una nuova normalità; cercheremo di superare insieme le varie difficoltà, normative, economiche e sociali».