Nel giorno di Pasqua Vedano Olona piange la prima vittima del coronavirus

Anche Vedano Olona piange una vittima del coronavirus.

A darne notizia è stato ieri sera il sindaco Cristiano Citterio: «È ancora più dolorosa in questi giorni di festa la notizia che mi è giunta della scomparsa di una nostra concittadina ricoverata da tempo all’Ospedale di Circolo e ospite della Casa San Giacomo. Il pensiero va anche ai suoi familiari che non hanno potuto abbracciarla ed esserle accanto, un’altra sofferenza che va ad aggiungersi al dolore di un addio senza esequie. Esprimo quindi io a nome di tutta la cittadinanza il cordoglio e la vicinanza alla famiglia in questo difficile momento, sicuro di interpretare il sentimento di tutti i vedanesi».

A Vedano l’epidemia di coronavirus ha già toccato diverse persone. I casi di positività sono arrivati a 7 e il sindaco ha ribadito la necessità di continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale.

«Raccomando a tutti il massimo impegno nel rispettare le direttive che ci vengono date: rimanere a casa, senza se e senza ma, e rispettare la distanza interpersonale quelle poche volte che siamo costretti ad uscire – dice Citterio – Non ve lo raccomando soltanto io, sono i nostri concittadini e i loro familiari che stanno vivendo questa terribile esperienza fatta di sofferenza fisica ma anche solitudine e straniamento che ce lo chiedono».