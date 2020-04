I numeri del contagio: sono 937 nel Varesotto, 44 casi positivi in più

I dati del bollettino ufficiale di mercoledì 1 aprile, con i numeri del contagio in Regione Lombardia, registrano in provincia di Varese un totale di 937 casi positivi, 44 in più nelle ultime 24 ore. I decessi nel Varesotto sono stati 7 nella giornata di ieri per un totale di 95 persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus.

In tutta la Regione i tamponi positivi (a fronte però di un notevole aumento dei test effettuati) sono aumentati di 1.565 per un totale di 44.773 registrati dall’inizio dell’emergenza. Sono 11.927 le persone ricoverate in ospedale (+44), 1342 quelli in terapia intensiva. I decessi segnalati nelle ultime 24 ore sono 394 e fanno salire il dato totale a 7.593.

In provincia di Varese i comuni con più pazienti risultati positivi al tampone sono Busto Arsizio (104), Varese (91), Saronno (70), Caronno Pertusella 53 e Gallarate 53.

I casi per provincia (incremento rispetto a ieri)

Bergamo 9039 +236

Brescia 8598 +231

Como 1157 +56

Cremona 3941 +72

Lecco 1516 +46

Lodi 2157 +41

Monza Brianza 2543 +81

Milano 9522 +611

Mantova 1736 +48

Pavia 2180 +47

Sondrio 484 +14

Varese 937 +44