Nuovi fondi per potenziare la dotazione tecnologica delle scuole

Nuovi fondi in arrivo dal Ministero dell’Istruzione destinati alle scuole per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet. I fondi del bando PON sono riservati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I grado

Il bando era stato pubblicato lo scorso 17 aprile e la scadenza dei termini di presentazione delle domande finiva il 27 aprile.

Le scuole che hanno aderito sono state 4.905, pari all’87,2% dei 5.625 istituti che potevano partecipare, per un totale di finanziamenti che saranno assegnati pari a 63.679.174,05 euro. Le risorse residue non assegnate verranno riutilizzate.

Alla Regione Lombardia è stata assegnata una quota complessiva di 8.172.708,71 euro, con 630 istituti coinvolti.

«Abbiamo lavorato in tempi particolarmente rapidi perché siamo perfettamente consapevoli che le scuole hanno bisogno di queste risorse – ha dichiarato la Ministra Lucia Azzolina – I primi dati che emergono dal secondo monitoraggio sulla didattica a distanza che abbiamo concluso in questi giorni ci dicono che ci stiamo avvicinando alla copertura totale di studenti che avevano bisogno di un tablet o di un pc. Questo grazie ai fondi stanziati con il decreto Cura Italia, 70 milioni erano destinati a questo scopo, alla consegna di device che si trovavano nei laboratori delle scuole e alla collaborazione degli Enti locali. Si tratta di uno straordinario lavoro fatto in sinergia nell’interesse dei ragazzi, affinché nessuno sia lasciato indietro».



Le scuole varesine che hanno ottenuto i fondi

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 1 “DON RIMOLDI” Valutato € 12.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. “E. DE AMICIS” Valutato € 12.897,90

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. LAVENA PONTE TRESA Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BESOZZO “G.ADAMOLI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CAVARIA “FERMI”

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASORATE S. “TOSCANINI” Valutato € 12.999,96

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE OLONA

Valutato € 12.999,98

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PORTO CERESIO “E.FERMI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FAGNANO OLONA “FERMI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VENEGONO SUP.”G. MARCONI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. ” BERTACCHI”

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. STATALE MANZONI

CASTELLANZA Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. INDUNO OLONA PASSERINI

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CUNARDO “VACCAROSSI”

Valutato € 12.963,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. AZZATE “L. DA VINCI”

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SOLBIATE OLONA “A. MORO”

Valutato € 12.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GEMONIO “E. CURTI”

Valutato € 12.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. L. DA VINCI SOMMA LOMBARDO Valutato € 12.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GALLARATE “DE AMICIS” Valutato € 12.950,50

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.LAVENO MOMBELLO “MONTEGGIA” Valutato € 12.999,97

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GALLARATE “PONTI”

Valutato € 12.961,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GERMIGNAGA

Valutato € 12.999,98

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CUVEGLIO – D. ALIGHIERI

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VEDANO OLONA “S.PELLICO”

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. LONATE POZZOLO “CARMINATI” Valutato € 12.999,98

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. “B.LUINI” LUINO

Valutato € 12.999,97

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SARONNO “A.MORO”

Valutato € 12.999,95

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TRADATE “GALILEO GALILEI” Valutato € 12.858,39

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. “GALILEI”

Valutato € 12.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ARCISATE

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ANGERA

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARONNO P. “A.DE GASPERI”

Valutato € 12.999,98

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GALLARATE “G.CARDANO”

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. COMERIO “CAMPO DEI FIORI” Valutato € 12.945,80

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASSANO M.”D. ALIGHIERI”

Valutato € 12.999,98

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERGIATE

Valutato € 12.999,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SESTO CALENDE “UNGARETTI” Valutato € 12.999,98

ISTITUTO COMPRENSIVO IC GAVIRATE CARDUCCI

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SARONNO ” DA VINCI”

Valutato € 12.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. UBOLDO ” MANZONI”

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.GAZZADA “DON CAGNOLA”

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 4 “A.FRANK ”

Valutato € 12.967,38

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SARONNO “I.MILITI ”

Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C VARESE 5″DANTE ALIGHIERI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAMARATE “MANZONI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.BUSTO A. “N. TOMMASEO”

Valutato € 13.000,00