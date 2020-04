I nuovi risultati dei tamponi portano il Varesotto a 1953 positivi, sono 69 casi in più

L’ultima comunicazione di giovedì 16 aprile con il numero di tamponi risultati positivi porta il Varesotto vicino alla soglia psicologica dei duemila contagi. Sono infatti 1953 quelli ad oggi risultati positivi a Covid-19, con una crescita di 69 casi rispetti a quelli comunicati fino a ieri. In tutto i decessi in provincia di Varese sono saliti a 232.

Tra i comuni del Varesotto la città più colpita è Varese con 193 casi. Seguono Busto Arsizio con 180, Saronno con 116, Gallarate con 107, Malnate con 92, Cocquio Trevisago con 88 e Laveno Mombello 81. Su questi numeri incidono soprattutto la presenza di RSA e le RSD sul territorio comunale.

I nuovi tamponi effettuati sono 10.706 e in tutta la Lombardia i casi positivi sono 63.094, un numero superiore di 941 rispetto a ieri. Iò numero dei decessi è salito di 231 portando complessivamente il numero dei morti a 11.608. In terapia intensiva risultano ora 1032 pazienti Covid, 42 in meno rispetto a ieri. I ricoverati in ospedale sono invece 11.356, ieri erano 12.043.

I casi per provincia

Bergamo 10518 +46

Brescia 11355 +168

Como 2233 +79

Cremona 5273 +71

Lecco 1986 +4

Lodi 2626 +39

Monza Brianza 3932 +54

Milano 14952 +277

Mantova 2691 +36

Pavia 3390 +74

Sondrio 864 +5

Varese 1953 +69