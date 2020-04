Operatrici del Sad di Sesto Calende: “Grandi lavoratrici dal cuore nobile”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della coordinatrice del servizio di assistenza domiciliare di Sesto Calende.

Sono la coordinatrice del servizio di assistenza domiciliare del Servizio di assistenza domiciliare (Sad) di Sesto Calende.

Sono molto orgogliosa delle mie Oss, che nonostante il periodo di grande difficoltà emotiva e psicologica, hanno portato avanti il loro lavoro con professionalità serietà. Lavoriamo per la cooperativa nuova assistenza di Novara, e collaboriamo (con gioia!) con il comune di Sesto Calende da 8 anni.

Quest’anno, come tutti, siamo stati messi duramente alla prova dal Covid-19 ma pur essendo preoccupate dagli eventi e dalla realtà dei fatti, andiamo avanti e lo facciamo per gli utenti di Sesto Calende.

Il mio orgoglio per le “mie” Oss, è anche dato dal fatto che abbiano deciso di utilizzare una parte del premio che è stato dato da nuova assistenza (oltre il “premio” dato dallo stato nuova assistenza ha deciso infatti di premiare chi ha continuato a lavorare con serietà in questo duro periodo) per fini benefici.

È una loro, meravigliosa iniziativa e io non posso che essere fiera di loro. Ci confrontiamo ogni giorno telefonicamente e ci sono stati e ci sono momenti difficili per tutte, ma gli utenti hanno sempre ricevuto il servizio a loro dedicato e oltre a ciò le “mie oss” hanno fatto una scelta altruista importante.

Di questo oggi sono grata, abbiamo bisogno di belle notizie.

Veronica Bonicalzi, coordinatrice del sad di Sesto Calende