Origgio, è di Ettore Martinelli la bellissima opera esposta nella chiesa del paese

Una grande opera artistica lunga oltre sette metri è stata esposta in chiesa ad Origgio in occasione delle festività pasquali. L’opera è stata realizzata da Ettore Martinelli, origgese di 77 anni appassionato di arte, e raffigura l’ultima cena di Gesù insieme ai suoi apostoli durante la Pasqua ebraica.

Non è la prima opera artistica che il signor Ettore realizza per la chiesa di Origgio. Durante gli studi giovanili ha frequentato per tre anni l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e ora, essendo in pensione, mette a disposizione della Parrocchia il proprio talento artistico. «L’idea è stata di don Riccardo – spiega Ettore, imbianchino ormai in pensione – abbiamo iniziato tre anni fa con la “Crocifissione di Gesù”, e quest’anno ho realizzato “L’ultima cena”».

L’opera è realizzata su una tavola di compensato di circa 2 centimetri. L’artista ha prima disegnato le figure e tutti i particolari, ha fatto poi tagliare dal falegname la tavola ed infine ha dipinto a mano le figure.

Il risultato è un bellissimo dipinto di 7 metri e 30 centrimetri, realizzato molto bene nonostante Ettore sia daltonico: «Fino a due anni fa mi aiutava mia moglie, poi purtroppo è venuta a mancare e ora mi arrangio con un amico e con mia figlia, gli chiedo che colore è e scrivo il nome del colore».

«Dedico questo lavoro a mia moglie Marina – conclude il signor Ettore – Abbiamo passato tanti anni assieme, avremmo dovuto fare i 50 anni di matrimonio, ma purtroppo è venuta a mancare due anni fa. Lo dedico a lei perché come ha detto don Riccardo, era il colore della mia vita».