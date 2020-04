Palazzo Estense sprona i collaboratori sportivi: “Fate richiesta per le indennità”

«Fate domanda per le indennità!». Il sindaco Davide Galimberti e l’assessore allo sport Dino De Simone invitano con calore tutti i lavoratori del comparto sportivo ad aderire agli aiuti previsti dal decreto “Cura Italia” che ammontano, in totale, a 50 milioni di euro gestiti da Sport e Salute spa, l’azienda pubblica che dipende dal Ministero dell’Economia sul cui sito è possibile inoltrare le richieste di indennizzo.

Galimberti e De Simone hanno inviato una lettera alle società e alle associazioni cittadine che operano in ambito sportivo, sottolineando le modalità di accesso alle indennità economiche per i collaboratori. «Sono giorni difficili, ma ogni nostro sforzo è mosso dalla volontà di stare accanto a realtà tanto importanti per la nostra città. Varese è terra di sport e, così, non possiamo che supportare quanti ora si trovano a fronteggiare la crisi economica legata all’emergenza sanitaria. Attendiamo con fiducia il momento di tornare a giocare sui campi, ma siamo certi che questo possa avvenire solo in condizioni di sicurezza per tutti».

Palazzo Estense ricorda che i destinatari del provvedimento sono tutti coloro che hanno collaborazioni presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche. Per inoltrare la domanda è sufficiente un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di lavoro e della mancata percezione di altro reddito.