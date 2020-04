Pedemontana: per Europa Verde la Regione butta dalla finestra i soldi per la ripresa

Secondo Dario Balotta di Europa Verde, Regione Lombardia rischia di “buttare dalla finestra i soldi per la ripresa”, destinando a Pedemontana risorse che potrebbero aiutare famiglie, imprese e l’avvio di progetti innovativi.

«La Regione Lombardia – scrive Balotta – ha dichiarato con orgoglio (nascosto in video solo dalle mascherine) che più del 10% delle risorse (1,3 mld) destinate alla ripartenza post-Covid 19 saranno assegnate a Pedemontana. Non alle imprese, non ai lavoratori, non alle famiglie, non a progetti di economia circolare, e ovviamente non alla sanità pubblica, che per troppi anni la regione ha sacrificato per alimentare i privati con gli effetti che stiamo subendo».

«Quei 350 milioni di euro potrebbero aiutare migliaia di imprese, dare una speranza a decine di migliaia di persone che rischiano di perdere il lavoro nel commercio, nel turismo e nell’artigianato, o recuperare migliaia di letti d’ospedale prima che la prossima emergenza spinga qualche burocrate a rimandare i malati nelle case di riposo. E invece ancora una volta i soldi pubblici andranno al più inutile dei progetti, per evitare l’unico fallimento che non farebbe male a nessuno tranne che alla politica: quello di Pedemontana».

«È già successo con il finanziamento statale di 1,2 miliardi, servito per realizzare solo 22 km sugli 87 previsti, con tariffe assurde che non rendono utilizzabile neppure i primi tratti. E con il fallimento conclamato dalla magistratura ed evitato da Maroni con 200 milioni dei lombardi nel 2017. E ancora nel 2018, con il bilancio miracolosamente in attivo per un solo anno, per evitare lo scioglimento di pedemontana imposto dalla legge Madìa – aggiunge Balotta – Questa volta però si è definitivamente passata la misura e la decenza. La giunta regionale sostiene che con questi 350 milioni si riavviano i cantieri, ma ciò è falso perché di Pedemontana non c’è l’appaltatore, non c’è il progetto e soprattutto mancano altri 2 miliardi che nessuna banca vuole mettere».

«Regione Lombardia, se davvero ha 350 milioni, li investa nella sicurezza di strade, ponti e gallerie – conclude l’esponente di Europa Verde – finanzi 350 cantieri che servono e non uno inutile, faccia lavorare subito 350 piccole imprese e dia da mangiare a 3500 famiglie. Regione Lombardia, non sono soldi tuoi quelli che stai sprecando; sono i nostri, quelli che hai tolto ai lombardi quando lavoravamo e che dovresti ridarci oggi che non possiamo lavorare. Regione Lombardia, ripensaci».