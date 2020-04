Pediatria di Tradate, ecco la riorganizzazione nel mezzo dell’emergenza

Nell’emergenza Covid-19 che ha travolto tutti gli ospedali, ogni reparto ha dovuto riorganizzarsi cercando di dare da un lato il proprio contributo per far fronte all’emergenza e dall’altro di garantire la continuità del proprio servizio specifico.

La Pediatria di Tradate, guidata dalla dottoressa Anna Bussolini, ha riorganizzato così la propria attività:

“In primo luogo abbiamo aderito alla richiesta di collaborazione della Direzione aziendale a tutti i gli operatori della nostra ASST, – spiega Bussolini – inviando un Pediatra infettivologo, il dottor Filippo Speranza, a dare il proprio aiuto nel reparto di Medicina ad Alta intensità. Ma abbiamo cercato di fare qualcosa anche per i nostri pazienti, attivando delle agende per svolgere attività di consulenza ambulatoriale a distanza“.

Tra le prime, è già attiva quella dedicata all’ambulatorio di Diabetologia pediatrica, diretto dalla dottoressa Lucia Guerraggio: “In questo modo – spiega Bussolini – possiamo continuare a monitorare la situazione dei nostri ragazzi con diabete insulinodipendente che hanno bisogno di controlli frequenti per evitare rischiose complicanze che graverebbero sulle già critiche condizioni del nostro sistema sanitario”.

A breve saranno operative altre attività a distanza: i corsi di preparazione al parto e i controlli ambulatoriali anche per i bambini allergici, soprattutto per i piccoli asmatici e per quelli allergici ai pollini, considerata la stagione.