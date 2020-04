Pepe: “Sulla sosta Longhin rilancia una fake news, bieca speculazione politica”

«Sosta gratuita per il personale sanitario, per le forze dell’ordine e per i volontari. Il collega dell’opposizione ha preso una bella cantonata». Con queste parole il consigliere del Partito Democratico Alessandro Pepe replica al consigliere Simone Longhini, che in un post su Facebook ha scritto che l’amministrazione ha annullato l’ordinanza sulla sosta gratuita.

«In un momento difficile come questo mai avrei pensato di scrivere un comunicato del genere, ma trovo corretto intervenire sulla questione della sosta» spiega il consigliere Pd. «Ho ricevuto alcune segnalazioni da parte di persone che lavorano presso l’ospedale del Ponte; le quali sono venute a conoscenza di una notizia falsa: l’annullamento della sosta gratuita. In buona fede loro hanno creduto a questa fake news che, purtroppo, un collega dell’opposizione ha divulgato sui social» (la sosta gratuita è stata confermata già fino a fine aprile)

«Sono molto amareggiato – continua il consigliere di maggioranza – dall’atteggiamento di questo collega: è da settimane che leggo continuamente i suoi attacchi polemici e pretestuosi contro la giunta. In questa caso l’esponente dell’opposizione – a mio modesto parere – ha perso una bella occasione per aiutare la nostra comunità a essere veramente unita. In un momento delicato come questo, dove le istituzioni, il personale sanitario, le forze dell’ordine e i volontari stanno lavorando per affrontare una situazione nuova e complessa, è davvero ridicolo fare una polemica sulla sosta. Anzi, la politica locale dovrebbe essere unita nel ringraziare le persone che lavorano in trincea per garantire la nostra salute e la nostra sicurezza». Il Sindaco, infatti, ha annunciato che si andrà avanti con questa ordinanza fino a quando questa emergenza non sarà finita.

«Il Primo Cittadino – spiega Alessandro Pepe – ha confermato quanto ho scritto al collega sui social, a dimostrazione che le parole di Longhini non solo erano false, ma avevano un obiettivo ben preciso: fare una bieca speculazione politica».

«Spiace constatare – conclude il consigliere dem. – che fra i vari commenti ce ne sia uno nel quale vengo definito come una zecca solamente per le mie idee politiche. Ma è ancora più spiacevole notare che il collega, non solo abbia messo il like al commento, ma non abbia nemmeno preso le distanze da un linguaggio che è lontano da quello di un dibattito serio, civile e democratico. In una situazione emergenziale come questa avremmo bisogno di unità e non di sterili polemiche».