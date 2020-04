Pierino e il Lupo rinviato in autunno, possibili i rimborsi per lo spettacolo serale

Musikademia informa che entrambi gli spettacoli (diurno e serale) della favola in musica “Pierino e il Lupo” di S. Prokofiev al Teatro Sociale “Delia Cajelli” vengono rinviati a data da destinarsi nel prossimo autunno.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, infatti, lo spettacolo “Pierino e il Lupo”, previsto al Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio per giovedì 16 aprile (riservato alle scuole su prenotazione) e per il 19 aprile (riservato al pubblico), dovrà essere rimandato, a data ancora da definire, nel prossimo autunno. Sarà nostra premura tenervi aggiornati.

I biglietti già acquistati dalle scuole per lo spettacolo mattutino resteranno validi.

I biglietti già acquistati per lo spettacolo serale invece verranno rimborsati: chi li ha acquistati presso l’Associazione Musikademia potrà rivolgersi agli stessi, mentre chi li ha acquistati in Teatro dovrà contattare la biglietteria del teatro.

Ci scusiamo per il disagio ma siamo sicuri che comprenderete le nostre motivazioni.