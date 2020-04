Piscine Gorla Minore, abbonamenti garantiti e fitness che diventa “Smart-fit

Un modo diverso di fare sport e seguire le lezioni della propria palestra in questo momento di quarantena a causa dell’allerta Covid-19: online si trovano tanti corsi e consigli per restare in forma, ma chi desidera affidarsi alla preparazione dei propri istruttori apprezza ancora maggiormente il poter rivedere volti noti. Non rischiano dunque di provare alcuna nostalgia, gli iscritti ai corsi delle piscine di Gorla Minore, che possono divertirsi anche a casa con tanti corsi fra i quali scegliere.

“Il nostro centro rimane chiuso e lo sarà fino ad inizio maggio, in attesa di capire come si evolverà la situazione – spiega Matteo Colombo, uno dei responsabili di Gestisport, che dal 2012 ha preso in gestione la struttura gorlese – Intanto i nostri iscritti possono continuare a seguirci sulle nostre piattaforme social, Facebook, YouTube e Instagram partecipando a quattro corsi giornalieri in orari prestabiliti, che gli istruttori trasmettono da casa.

Il servizio Smart Fit (https://www.facebook.com/smartfit.gestisport/) sta ottenendo un buon successo: i nostri clienti partecipano con piacere, commentano e in questo modo restiamo in contatto. Inoltre i corsi sono aperti a chiunque abbia voglia di divertirsi e restare in forma con noi, è anche un modo per conoscerci per chi non era mai venuto a Gorla nella nostra struttura. Le lezioni sono libere e non prevedono che siano scalate dai pacchetti precedentemente acquistati”.

Intanto si pensa anche al futuro, a quando le palestre e le piscine potranno riaprire: «Abbiamo informato la nostra clientela che abbonamenti annuali, quadrimestrali e tessere ad ingressi vedranno spostata in avanti la loro data di scadenza. Se dovessimo riaprire nella stagione in corso, stabiliremo delle forme di recupero compatibili con il calendario, altrimenti verranno pensate delle soluzioni alternative di fruizione dei servizi acquistati. Chiaramente la riapertura osserverà tutte le disposizioni ministeriali e la struttura garantirà una sanificazione totale, igienica e medica. Non faremo perdere nulla a chi ci ha scelto: tra l’altro è prassi di Gestisport, che gestisce diverse strutture (tra cui Jerago con Orago e Lainate, fra le più vicine), tutelare la clientela facendo recuperare le lezioni in caso di malattie, gravidanza, etc».

Tutto pronto, dunque, per la prossima lezione online di yoga o aerobica, con lo sguardo orientato a quando la piscina di piazza dello Sport a Gorla riaprirà i cancelli.