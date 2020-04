Più di 350 domande per i buoni spesa a Castellanza, il Comune stoppa la ricezione

Il Comune di Castellanza sospende per una settimana – da domani sabato 18 aprile a venerdì 24 aprile – la ricezione delle domande per l’assegnazione di Buoni Spesa per l’acquisto di generi di prima necessità.

Sono già oltre 350 le domande pervenute al protocollo del Comune per l’assegnazione di buoni spesa prepagati per l’acquisto di generi di prima necessità a favore di nuclei familiari residenti in Castellanza ai fini del sostegno alimentare connesso all’emergenza da epidemia Covid -19 ai sensi dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.

La misura di solidarietà alimentare è destinata ad aiutare i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel maggior stato di bisogno.

Lo stop consentirà agli uffici comunali di valutare tutte le domande fino ad oggi pervenute.Sarà poi cura del Comune informare su quando si potranno inoltrare nuove domande.