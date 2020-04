Pizze per chi è in prima linea. il Comitato aiuti alimentari ringrazia chi aiuta ogni giorno

Pizze per dire grazie a chi ogni giorno è in prima linea. L’iniziativa, che ha preso il via nel fine settimana, è del Comitato aiuti alimentari Valceresio, Valganna e Valmarchirolo, nato dal gruppo Facebook “Sei della Valceresio se…”.

«“Pizza In…Valceresio” è un’operazione di ringraziamento che il nostro Comitato ha voluto fare fare con l’ausilio di un nostro sponsor e amico – spiega Ettore Martinenghi – Un ringraziamento che viene dal cuore per gli enti e i volontari che hanno fatto di tutto, e continuano a farlo, per essere vicini alle persone che hanno sempre bisogno di aiuto».

Tra i destinatari delle pizze che verranno fornite gratuitamente ci sono la Croce Rossa Italiana Comitato Valceresio di Arcisate, Sos Valceresio di Besano, il Nucleo mobile Protezione civile di stanza in Valceresio e poi tutto lo staff dell’Ospedale di Cuasso al Monte, maestranze, sanitari, amministrativi e tecnici.

«Il nostro comitato opera principalmente in Valceresio – spiega Martinenghi – e ci è sembrato giusto ringraziare le persone più meritevoli che lavorano in questo territorio, volontari o dipendenti che siano. Sabato 18 aprile è iniziata la prima “sfornata” per la Croce Rossa Valceresio e proseguiremo nei prossimi giorni con la consegna di altre pizze. Voglio ringraziare Fabio, Marialuisa e i miei amici del Comitato: Donatella, Marigrazia, Giusy, Pamela e Franco per quanto fanno e faranno».

Il Comitato ricorda che è sempre attiva presso il Carrefour di Bisuschio la raccolta alimentare che consente l’opera di sostentamento delle famiglie in difficoltà nelle tre valli del Piambello.

«Il 25 aprile, come abbiamo fatto in occasione della Pasqua, riapriremo straordinariamente la Caritas di Bisuschio che in queste settimane ha dovuto chiudere, per consegnare alle “nostre” famiglie gli aiuti alimentari che abbiamo acquistato o ricevuto in dono. A chi ci sta aiutando un grande ringraziamento e l’invito a continuare a donare sia presso il Carrefour di Bisuschio sia contattando il Comitato. Tutte le informazioni si possono trovare nel nostro gruppo “Aiuti alimentari in Valceresio, Valganna e Valmarchirolo” su Facebook».