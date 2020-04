Politica, attualità ed economia: “hub” di discussione per studenti

Un progetto per fare politica attiva: ex studenti del liceo Crespi danno vita a Politics Hub.

Dalla fine del 2019 un gruppo di ex studenti”crespiani”, ora

universitari, ha creato un gruppo di confronto e analisi sui temi attuali della politica con l’intenzione di coinvolgere esperti che potessero parlare dell’attualità e dell’economia in modo diretto e da competenti.

Gli incontri sono ben presto diventati anche pubblici e hanno coinvolto moltissimi ragazzi: segno che nella generazione dei ventenni c’è interesse serio per il confronto e l’approfondimento consapevole delle dinamiche dell’attualità.

Creare spazi di dialogo: è l’obiettivo del progetto creato da Andrea Pagliuca, Edoardo Cozzi, Alessandro Lupi, Francesco Agosti e Niccolò Brazzelli.



Gli intraprendenti ragazzi (alcuni possono vantare un’esperienza al Crespi come rappresentanti di Istituto) si sono ormai costituiti in associazione che ha allargato il gruppo anche ad altre persone non necessariamente ex crespiani: sono stati capaci di convogliare gli interessi di giovani che studiano in diversi indirizzi universitari o che lavorano, presentandosi come un hub, ovvero un centro di aggregazione, apartitico e apolitico aperto al confronto.

Per realizzare i loro incontri non hanno esitato a scrivere

direttamente a uomini e donne protagonisti sul territorio e a livello internazionale. E così sono stati organizzati gli incontri con Mario Mauro, già Ministro alla Difesa, Giancarlo Giorgetti, che è stato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con le Europarlamentari Eleonora Evi, Isabella Tovaglieri e

Patrizia Toia.



Il gruppo è attivo anche sui social: in particolare su Instagram propongono regolarmente pillole di informazione sulla politica, spiegando l’abc del linguaggio attuale il cui significato non è certamente sempre chiaro per tutti.

L’ultima loro fatica è un libro, pensato al momento in cui è cominciato l’isolamento dovuto alla ben nota emergenza sanitaria: per non fermare le attività del Politics Hub si sono inventati una lunga intervista con economisti e docenti universitari sui temi dell’economia per promuovere una sorta di alfabetizzazione sulle conoscenze di base dell’economia, per comprendere il nesso imprescindibile tra economia e politica.



Curatore del libro, oltre che attore di un intervento, è niente meno che Carlo Cottarelli: l’economista ha accolto con entusiasmo la proposta dei ragazzi e ha sostenuto fortemente la pubblicazione del libro che, a brevissimo, sarà disponibile su Amazon.

Il libro è anche un nobile esempio di impegno civico attivo: i ricavi della vendita saranno devoluti per aiutare il Sistema Sanitario Nazionale.

Per tutto questo i ragazzi del Politics Hub hanno appena ricevuto i ringraziamenti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ieri, la redazione della Voce del Crespi ha realizzato una video intervista ai ragazzi del Politics Hub: è

visibile sul canale YouTube (VIDEOINTERVISTA)

Il prossimo appuntamento sarà la presentazione ufficiale

del libro che si intitola Dove Punta la Bussola – Coordinate Economiche per un Mondo che Cambia.