Polizia cantonale: controlli della velocità nel Bellinzonese e nel Mendrisiotto

Anche se l’attuale situazione legata al Covid-19 impegna molto le risorse della Polizia cantonale, sia per fronteggiare ed evitare l’espansione del virus sia per garantire la vigilanza sulle disposizioni decise dall’autorità, non vengono meno i controlli stradali sulle strade ticinesi.

Nel corso della prossima settimana – dal 13 al 19 aprile – verranno effettuati controlli della velocità mirati in particolare nel Bellinzonese e nel Mendrisiotto.

Questo, spiega una nota della polizia ticinese anche in base alle numerose segnalazioni di comportamenti pericolosi e irresponsabili al volante giunte da parte della popolazione.