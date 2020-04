Positiva al Covid viola la quarantena per andare a fare la spesa, la fermano i carabinieri di Cuvio

Si stava recando a fare la spesa, come ognuno di noi può fare anche in questo periodo di restrizioni, ma con un particolare inquietante: in quel momento doveva essere chiusa in casa perché positiva al Covid-19.

È successo a Cuvio, dove i carabinieri della locale caserma, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, hanno proceduto alla denuncia a piede libero nei confronti di una donna di 40 anni che dimora nel territorio.

La donna è stata fermata per strada mentre andava a fare la spesa e dai controlli è emerso che la stessa è risultata positiva al Covid-19 dopo aver fatto il tampone. Per questo, come previsto, avrebbe dovuto rimanere in quarantena presso la sua abitazione.

I militari approfondendo le verifiche, hanno accertato che la donna era stata messa in quarantena dalle autorità sanitarie e che quindi, per nessun motivo, avrebbe dovuto uscire di casa. La donna ora rischia un procedimento penale.