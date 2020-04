Sei i positivi a Cuasso al Monte, l’aggiornamento del sindaco Ziliani

Sono complessivamente sei i cittadini di Cuasso al Monte contagiati dal coronavirus.

Lo ha comunicato oggi il sindaco Franco Ziliani aggiornando i suoi concittadini sull’andamento dei contagi in paese.

«I positivi permangono cinque – scrive Ziliani – a cui si aggiunge una persona solo formalmente residente a Cuasso ma da tempo in struttura per anziani altrove. Tra i nostri residenti effettivi due sono in guarigione ed in attesa dell’esito del secondo tampone. Un terzo soggetto è stato dimesso dall’ospedale ed è in buone condizioni in quarantena a casa; la quarta persona è in ospedale, in miglioramento, senza ossigeno ed un ultimo soggetto è in attesa dell’esito del primo tampone. Direi quindi che per i nostri compaesani la situazione è buona».

Il sindaco ha anche aggiornato sulla situazione dei ricoverati all’ospedale di Cuasso, trasformato in struttura per ospitare pazienti Covi dimessi dagli ospedali dopo la fase acuta ma non ancora del tutto guariti: «I degenti all’ospedale di Cuasso risultano ad oggi 51 e sono tutti a termine di malattia e senza ossigeno».

Il sindaco ha anche fatto il punto sul bando alimentare e sui servizi a disposizione dei cittadini in questa fase di emergenza: «Relativamente al bando alimentare, per il quale al Comune di Cuasso sono stati assegnati 30.400 euro complessivamente, sono pervenute parecchie domande ed è in corso l’istruttoria per l’erogazione agli aventi diritto. Ricordo che la nostra Protezione civile è sempre a disposizione per le necessità del caso e gli uffici comunali sono disponibili per ogni ulteriore esigenza».