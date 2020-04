Prestiti garantiti per le Pmi, sul sito di Ubi Banca i moduli per richiederli

Prestiti rapidi alle imprese. Al via le procedure per l’ottenimento delle misure di liquidità previste a sostegno di imprenditori, professionisti e piccole e medie imprese. Ubi Banca ha pubblicato online i moduli per aderire e presentare la domanda di credito alla propria filiale.

Il fondo di garanzia si rivolge a “micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno subito danni derivanti dall’emergenza Coronavirus”.

Il finanziamento, si legge sul sito del gruppo bancario prevede: una durata massima di 72 mesi, comprensivo di un preammortamento minimo di 24 mesi un importo non superiore al 25% del fatturato o del volume di affari e con un massimo di 25.000 euro.

Diverse le domande già inoltrate al sito di Ubi Banca che attraverso i suoi uffici sta processando le varie richieste e provvederà a rispondere ai propri clienti.