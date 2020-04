“Proposte economiche, enormemente scorretta la mossa delle opposizioni”

Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione del capogruppo di Forza Italia Gallarate, Calogero Ceraldi, a commento del pacchetto di proposte presentate dai consiglieri di minoranza (nella foto: il banco della maggioranza in consiglio comunale)

“ Gallarate Riparte “ Da Cosa ?? Notiamo che le Belle Parole ascoltate e uscite dalla bocca del C.C. Pignataro dove richiedeva a nome della Minoranza la creazione di una Chat condivisa da tutti , ma sopratutto la Richiesta principale si verteva su una Condivisione Piena tra Minoranza e Maggioranza , per un Progetto Comune di Proposte di Aiuti da destinare ai cittadini Gallaratesi .

Tutto questo con una Condizione Chiara e Precisa dove la Politica per una volta Sarebbe Restata Fuori , Ahimè abbiamo fin da subito Constatato che dopo i vari contatti tel. veniva informata la stampa del progetto in essere elaborato dalla Minoranza , e ieri 02 aprile sempre da parte della minoranza appariva sulla stampa il secondo articolo, dove peraltro vengono snocciolate cifre e pacchetti di misure di aiuti proposte dalla sola minoranza con tanto di elenco dei C.C. che hanno elaborato e condiviso il tutto .

Troviamo Enormemente Scorretto Quanto Accaduto per il semplice motivo che nella video conferenza dei Capigruppo si era concordato che l’Assessore al bilancio avrebbe preparato in settimana un prospetto informativo insieme al Dr Colombo con l ‘elenco delle cose possibili e che le stesse le avrebbe distribuite ad ogni gruppo , successivamente ogni gruppo nel giro di una settimana avrebbe presentato due proposte da valutare tutti insieme .

Oltre a tutto questo, oggi 2 aprile 2020 il Presidente del consiglio avrebbe chiesto al Presidente della Commissione Bilancio la convocazione della stessa , la quale sarebbe servita per un ulteriore valutazione su quali proposte scegliere e attuare. Fermo restando che ci si aspetta dal governo l’arrivo di altri decreti in aiuto a famiglie , lavoratori e artigiani ecc ecc, decreti concreti e validi , perché finora si sono viste e sentite tante chiacchiere e poca sostanza.

Concludo affermando che alla luce di quanto finora visto, risulta in modo esplicito e lampante che la minoranza non perde il “vizio” di fare politica, cosa che a noi risulta inaccettabile , ed è per questo che Forza Italia chiederà alla coalizione di maggioranza che le proposte che verranno adottate saranno frutto delle scelte esclusivamente della Maggioranza .

Cordiali saluti

Forza Italia

IL CAPO GRUPPO