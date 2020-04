In provincia di Varese 85 nuovi contagi con una crescita nelle rsa

I nuovi contagi da coronavirus in provincia di Varese sono 85 per un totale di 2.106 casi, di cui 305 sono ospiti delle Rsa (residenza sanitarie assistenziale). Tra le provincie lombarde più colpite c’è sempre Milano con 15.546 casi (di cui 2.273 nelle Rsa), Brescia che supera Bergamo con 11.758 casi (1.161 nelle rsa), Bergamo con 10.629 casi (173 nelle rsa), Cremona con 5.407 casi (532 nelle rsa), Monza e Brianza con 4.042 (528 nelle rsa), Pavia con 3.536 casi (401 nelle rsa), Mantova con 2863 casi (805 nelle rsa), Lodi con 2.714 (178 nelle rsa), Como 2.438 (581 nelle rsa), Lecco con 2.030 casi (157 nelle rsa), Sondrio con 937 casi (158 nelle rsa).

In Lombardia i ricoverati sono 10.042, i malati che si trovano in terapia intensiva sono 947, in isolamento domiciliare 42.342. Il totale dei deceduti è pari a 12.050.

In provincia di Varese tra i comuni più colpiti ci sono: Varese (209 casi), Busto Arsizio (201), Saronno (121), Gallarate (110). Spiccano inoltre per incremento dei contagi i comuni di Cocquio Trevisago (101), Malnate e Laveno Mombello, entrambi con 94 casi, dovuti alla criticità di alcune Rsa.