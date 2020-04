Può il gioco online salvare il calcio italiano?

L’emergenza Coronavirus ha bloccato tutti gli sport, compreso il calcio. Per questo motivo i grandi di questa disciplina si sono immediatamente mobilitati per ricevere degli aiuti da parte del Governo Italiano sulle scommesse sportive, delle quali attualmente non percepisce alcuna percentuale.

“Il calcio italiano non ha bisogno dell’elemosina”

A scatenare la polemica ci ha pensato Massimo Cellino, presidente del Brescia, il quale ha dichiarato, durante un’intervista su Radio 24, che il Governo Italiano sia incoerente, poiché quest’ultimo non ha espresso alcuna volontà di elargire denaro dal betting, denaro che gira sui numerosi bookmakers operanti in Italia e elencati anche su questo sito.

In altri Paesi europei come Francia e Inghilterra, quest’ultimo settore riceve rispettivamente il 3% e il 9%, in quanto può beneficiare di un notevole ritorno economico. Il professionista ha concluso che tale situazione è alquanto ridicola e capace di danneggiare notevolmente l’immagine dell’Italia.

Richiesta dell’1% delle scommesse dalla FIGC

La Federazione Italiana Giuoco del Calcio si sta impegnando con tutti i mezzi a sua disposizione per rimettere rapidamente in sesto l’ambito del pallone, in quanto desidera una sua immediata ripresa e a risolvere nel migliore dei modi i danni economici causati della pandemia COVID-19.

Una di queste proposte consiste nell’istituzione di un fondo salva calcio, la quale è stata recentemente inoltrata al Governo da parte della Federcalcio.

Il presidente della federazione Gabriele Gravina ha delineato una bozza volta a offrire un aiuto concreto alle situazioni più urgenti. Nonostante sappia perfettamente che non è possibile chiedere denaro al governo a causa dell’esistenza di altre questioni più urgenti, sta insistendo per ottenere la creazione di un fondo. Esso sarà inizialmente finanziato dalle risorse economiche della FIGC, la quale è pronta a fare notevoli sacrifici pur di risolvere il problema.

Allo Stato verrebbe chiesto di prevedere il versamento di una quota pari all’1% sulle scommesse calcistiche, come se si trattasse di un vero e proprio diritto d’autore. Non bisogna poi dimenticare che tale somma, vista la drastica riduzione degli eventi sportivi nel corso dell’anno 2020, sarebbe decisamente inferiore rispetto agli anni precedenti. Secondo l’Unione Europea tale diritto andrebbe tutelato, proprio come succede in altre discipline sportive.

La vitale importanza dell’1%

L’esigua percentuale, in questo momento di profonda crisi finanziaria, si rivelerebbe un’autentica manna dal cielo, poiché si riuscirebbero a raccogliere come minimo cento milioni di euro, che verrebbero depositati nelle casse dei vari team attualmente costretti ad uno stop forzato.

Gli aiuti del fondo salva calcio non sarebbero indirizzati solo ai campionati giocati dai professionisti, ma anche alle realtà dilettantistiche. A tal proposito ha espresso la sua opinione Cosimo Sibilia, presidente della LND, secondo cui la suddetta società rischia di subire una perdita pari al 30%.

La risposta negativa del Governo Conte

Il Governo di Conte non si è dimostrato affatto propenso al prelievo dell’1% dalle scommesse calcistiche per favorire la rimessa in sesto del mondo del pallone. Tale decisione ha dato inizio ad una discussione molto animata per poi concludersi con un nulla di fatto.

Il ministro Vincenzo Spadafora ha invece proposto la disposizione di nuovi fondi base per lo sport più l’approvazione di aiuti economici per i collaboratori sportivi che totalizzano un guadagno inferiore ai diecimila euro. Bisogna però specificare che tali fondi non hanno nulla a che vedere con il mondo del betting.

Altre iniziative cura calcio

Oltre alla richiesta dell’1% sulle scommesse, la Federcalcio vorrebbe chiedere al Governo la cassa integrazione per tutti gli atleti che percepiscono un guadagno inferiore ai 50 mila euro lordi all’anno. In più si sta portando avanti il dibattito sulla diminuzione degli ingaggi che superano invece tale cifra e quest’ultimo riguarderà soprattutto gli atleti che giocano in Serie A e Serie B.

È stata infine richiesta la proroga della stagione calcistica oltre il 30 giugno più la posticipa dei pagamenti assicurativi, fiscali e contributivi.

Alle suddette misure risolutive seguirebbero il rinvio della data di iscrizione al prossimo campionato più l’adeguamento dei termini per essere conformi alle normative Covisoc.