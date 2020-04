Il regalo di Pasqua è un gioco da fare in famiglia, contro i tumori infantili

Non c’è dono più prezioso del sorriso di un bambino! Per questo l’associazione Bianca Garavaglia onlus, da sempre impegnata nella raccolta fondi a sostegno della Ricerca contro i tumori pediatrici ha pensato a dei regali di Pasqua virtuali, con coniglietti e uova da stampare, tagliare, colorare e montare.

L’iniziativa è rivolta soprattutto a nonni e zii costretti a stare lontani dai nipotini e che desiderano comunque mostrarsi vicini ai bambini in questa ricorrenza.

“Vista l’impossibilità nel distribuire i nostri prodotti pasquali – scrivono i promotori – abbiamo avuto voluto ricreare una sorta di “ Pasqua virtuale” che, se pur vissuta a distanza, ci unisce nello stesso scopo, sostenere la ricerca sui tumori pediatrici”.

A fronte di un di un contributo libero l’associazione invierà all’indirizzo email indicato uova e coniglietti tutti da costruire e colorare insieme in famiglia.

La donazione regalerà un gioco e momenti di gioia e condivisione ai nipotini e allo stesso tempo aiuterà la ricerca sui tumori pediatrici con una #pasquafattaincasa.

Per aderire all’iniziativa cliccate qui.