Regione annuncia 34 milioni per opere pubbliche nel Varesotto. Le cifre comune per comune

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato un piano triennale straordinario di investimenti per 3 miliardi di euro, di cui 400 milioni di euro per Comuni e Province per opere immediatamente cantierabili.

Di questo fondo sono 34,1 i milioni di euro previsti per la Provincia di Varese. L’intero piano è contenuto in un progetto di legge che sarà portato in Giunta. Le opere potranno essere cantierate al 31 ottobre di quest’anno.

Ecco lo stanziamento previsto per ogni comune della provincia di Varese:

Agra: 100.000,00€ euro

Albizzate: 350.000,00€ euro

Angera: 350.000,00€ euro

Arcisate: 500.000,00€ euro

Arsago Seprio: 200.000,00€ euro

Azzate: 200.000,00€ euro

Azzio: 100.000,00€ euro

Barasso: 100.000,00€ euro

Bardello: 100.000,00€ euro

Bedero Valcuvia: 100.000,00€ euro

Besano: 100.000,00€ euro

Besnate: 350.000,00€ euro

Besozzo: 350.000,00€ euro

Biandronno: 200.000,00€ euro

Bisuschio: 200.000,00€ euro

Bodio Lomnago: 100.000,00€ euro

Brebbia: 200.000,00€ euro

Bregano: 100.000,00€ euro

Brenta: 100.000,00€ euro

Brezzo di Bedero: 100.000,00€ euro

Brinzio: 100.000,00€ euro

Brissago-Valtravaglia: 100.000,00€ euro

Brunello: 100.000,00€ euro

Brusimpiano: 100.000,00€ euro

Buguggiate: 200.000,00€ euro

Busto Arsizio: 1.000.000,00€ euro

Cadegliano-Viconago: 100.000,00€ euro

Cadrezzate con Osmate: 100.000,00€ euro

Cairate: 350.000,00€ euro

Cantello: 200.000,00€ euro

Caravate: 100.000,00€ euro

Cardano al Campo: 500.000,00€ euro

Carnago: 350.000,00€ euro

Caronno Pertusella: 500.000,00€ euro

Caronno Varesino: 200.000,00€ euro

Casale Litta: 100.000,00€ euro

Casalzuigno: 100.000,00€ euro

Casciago: 200.000,00€ euro

Casorate Sempione: 350.000,00€ euro

Cassano Magnago: 700.000,00€ euro

Cassano Valcuvia: 100.000,00€ euro

Castellanza: 500.000,00€ euro

Castello Cabiaglio: 100.000,00€ euro

Castelseprio: 100.000,00€ euro

Castelveccana: 100.000,00€ euro

Castiglione Olona: 350.000,00€ euro

Castronno: 350.000,00€ euro

Cavaria con Premezzo: 350.000,00€ euro

Cazzago Brabbia: 100.000,00€ euro

Cislago: 500.000,00€ euro

Cittiglio: 200.000,00€ euro

Clivio: 100.000,00€ euro

Cocquio-Trevisago: 200.000,00€ euro

Comabbio: 100.000,00€ euro

Comerio: 100.000,00€ euro

Cremenaga: 100.000,00€ euro

Crosio della Valle: 100.000,00€ euro

Cuasso al Monte: 200.000,00€ euro

Cugliate-Fabiasco: 200.000,00€ euro

Cunardo: 100.000,00€ euro

Curiglia con Monteviasco: 100.000,00€ euro

Cuveglio: 200.000,00€ euro

Cuvio: 100.000,00€ euro

Daverio: 200.000,00€ euro

Dumenza: 100.000,00€ euro

Duno: 100.000,00€ euro

Fagnano Olona: 500.000,00€ euro

Ferno: 350.000,00€ euro

Ferrera di Varese: 100.000,00€ euro

Gallarate: 1.000.000,00€ euro

Galliate Lombardo: 100.000,00€ euro

Gavirate: 350.000,00€ euro

Gazzada Schianno: 200.000,00€ euro

Gemonio: 100.000,00€ euro

Gerenzano: 500.000,00€ euro

Germignaga: 200.000,00€ euro

Golasecca: 100.000,00€ euro

Gorla Maggiore: 200.000,00€ euro

Gorla Minore: 350.000,00€ euro

Gornate Olona: 100.000,00€ euro

Grantola: 100.000,00€ euro

Inarzo: 100.000,00€ euro

Induno Olona: 500.000,00€ euro

Ispra: 350.000,00€ euro

Jerago con Orago: 350.000,00€ euro

Lavena Ponte Tresa: 350.000,00€ euro

Laveno-Mombello: 350.000,00€ euro

Leggiuno: 200.000,00€ euro

Lonate Ceppino: 350.000,00€ euro

Lonate Pozzolo: 500.000,00€ euro

Lozza: 100.000,00€ euro

Luino: 500.000,00€ euro

Luvinate: 100.000,00€ euro

Maccagno con Pino e Veddas: 100.000,00€ euro

Malgesso: 100.000,00€ euro

Malnate: 500.000,00€ euro

Marchirolo: 200.000,00€ euro

Marnate: 350.000,00€ euro

Marzio: 100.000,00€ euro

Masciago Primo: 100.000,00€ euro

Mercallo: 100.000,00€ euro

Mesenzana: 100.000,00€ euro

Montegrino Valtravaglia: 100.000,00€ euro

Monvalle: 100.000,00€ euro

Morazzone: 200.000,00€ euro

Mornago: 350.000,00€ euro

Oggiona con Santo Stefano: 200.000,00€ euro

Olgiate Olona: 500.000,00€ euro

Origgio: 350.000,00€ euro

Orino: 100.000,00€ euro

Porto Ceresio: 100.000,00€ euro

Porto Valtravaglia: 100.000,00€ euro

Rancio Valcuvia: 100.000,00€ euro

Ranco: 100.000,00€ euro

Saltrio: 200.000,00€ euro

Samarate: 500.000,00€ euro

Sangiano: 100.000,00€ euro

Saronno: 700.000,00€ euro

Sesto Calende: 500.000,00€ euro

Solbiate Arno: 200.000,00€ euro

Solbiate Olona: 350.000,00€ euro

Somma Lombardo: 500.000,00€ euro

Sumirago: 350.000,00€ euro

Taino: 200.000,00€ euro

Ternate: 100.000,00€ euro

Tradate: 500.000,00€ euro

Travedona-Monate: 200.000,00€ euro

Tronzano Lago Maggiore: 100.000,00€ euro

Uboldo: 500.000,00€ euro

Valganna: 100.000,00€ euro

Varano Borghi: 100.000,00€ euro

Varese: 1.000.000,00€ euro

Vedano Olona: 350.000,00€ euro

Venegono Inferiore: 350.000,00€ euro

Venegono Superiore: 350.000,00€ euro

Vergiate: 350.000,00€ euro

Viggiù: 350.000,00€ euro

Vizzola Ticino: 100.000,00€ euro