Regione prepara un piano da 3 miliardi, al Varesotto 34 milioni per opere da avviare subito

Tre miliardi di investimenti in opere pubbliche in tutta la Regione, di cui 400 milioni per comuni e Province per opere da utilizzare già quest’anno. È il contenuto della proposta di legge annunciata dal Governatore lombardo Attilio Fontana: «Si tratta di una proposta di legge che porteremo in Giunta per un investimento senza precedenti che punta a far lavorare le aziende dopo l’emergenza innescata dal Covid19».

Il piano, che sarebbe spalmato tra quest’anno e il 2022, prevede una serie di investimenti che il Presidente lombardo dichiara destinato ad opere già cantierabili entro il 31 ottobre di quest’anno. Una fetta, quest’ultima, prevista in 400 milioni di euro dei quali 34,1 milioni destinata al territorio della provincia di Varese.

I dettagli dell’operazione saranno contenuto nella proposta di legge. Ecco l’elenco dei fondi per opere cantierabili nel 2020 previsti per le singole province: Bergamo: 52.950.000 euro, Brescia: 49.800.000 euro, Como: 27.750.000 euro, Cremona: 16.950.000 euro, Lecco: 15.550.000 euro, Lodi: 9.700.000 euro, Mantova: 17.000.000 euro, Milano: 60.550.000 euro, Monza e Brianza: 25.350.000, Pavia: 28.050.000 euro, Sondrio: 10.900.000 euro, Varese: 34.100.000 euro.